35 yıl önce kaybolan kılıç bulundu!

Devrim Demir

Kıbrıs’ın fethinden sonra, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu ve dönemin padişahı II. Selim’in 1982 yılında kaybolan mühürlü kılıcı İngiltere’de ortaya çıktı.

Padişahın kılıcı, Cuma ve bayram namazlarında Selimiye Camii’nde görev yapan imamlar tarafından halka gösteriliyordu.

1982 yılında kaybolan kılıcın, 4 milyon sterline İngiltere’ye satıldığı haberi dün medyaya yansıdı.

Havadis, 411 yıl Selimiye Camii’nde korunan ve 1982 yılında kaybolan kılıcın izini sürdü.

Dönemin Selimiye Camii baş Müezzini Ahmet Gürses, kılıcın 411 sene korunduğunu, çalınmasının ardından ise durumun kendisi tarafından polise bildirildiğini söyledi.

O dönem, polisin yeterli araştırmayı yapmadığını anlatan Gürses, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Biritish Museum’da

Padişah II. Selim’in Lefkoşa’daki Selimiye Camii’nden kaybolan kılıcının 35 yıl sonra British Museum’da ortaya çıktığı iddia edildi.

Benzer bir olay ise Mağusa’da yaşanmıştı. 1571 yılında Osmanlı’nın fethinin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’ne hediye edilen ve 2000’li yıllara kadar gelen manevi değeri çok yüksek olan hilat da uzun zamandır kayıp.

Kılıcın kaybolduğu dönem, Selimiye Camii’nde baş müezzin olarak görev yapan Ahmet Gürses, Havadis’e konuştu, birlikte Selimiye Camii’ne giderek kılıcın nerede ve nasıl muhafaza edildiğini anlattı.

Kılıç “Kın” içinde muhafaza ediliyordu

Selimiye Camii’nde uzun yıllar baş müezzin olarak görev yapan Ahmet Gürses, kılıç için özel “Kın’ diktirmiş, camide özel bir oda içerisinde 411 yıl muhafaza edilen Selim’in kılıcı 1982 yılında çalındı. 1982 yılında, Selimiye Camii’nde çalınan kılıç ise 1 hafta sonra fark edildi.

35 yıl sonra ortaya çıktı

411 yıl Selimiye Camii’nde kilitli özel bir odada muhafaza edilen tarihi kılıcın 35 yıl aradan sonra British Museum’da bulunduğu iddia edildi.

Türkiye basınının iddiasına göre, Selimiye Camii’ndeki görevliler tarafından İngilizlere 4 milyon sterline satılan kılıç, British Museum’da bulundu ve kılıcın Mart ayında 15 milyon sterline satışa çıkarılacağı yazıldı.

Gürses: Kılıç Cuma günleri ve bayramlarda çıkarılırdı

Havadis’e konuşan emekli baş müezzin Ahmet Gürses, uzun yıllar Selimiye Camii’nde görev yaptığını ve 411 yıl kilit altında muhafaza edilen kılıç için yeşil bir kumaştan özel bir ‘Kın’ diktirdiğini ve onun içinde muhafaza edildiğini anlattı.

Gürses, “Kılıcın kaybolduğu dönem, camide baş müezzindim üzerinden 35 sene geçti. O dönemde camide benim dışında bir görevlide emekli polis çavuşu hacı Cemal’dı. Kılıç bir Cuma günleri bir de bayramlarda muhafaza edildiği yerden çıkarılırdı. Hoca caminin içinde bulunan mimbere hutbe vermek için çıktığı zaman kullanırdı” dedi.

“Polis araştırma yapmadı”

Gürses, kılıcın kaybolduğunun fark edilmesi ile polise bilgi verildiğinin ve emekli polis çavuşu Hacı Cemal’ın bir gece tutuklu kalıp serbest bırakıldığını anlattı. Ahmet Gürses, polisin bir daha konu ile ilgili araştırma yapmadığını ileri sürerek, konunun kapandığını söyledi.

Gürses, 35 yıl sonra kılıcın ortaya çıkmasının ise kendisinde çok büyük bir heyecan ve şaşkınlık yarattığını ifade etti.

Gürses: Cami çalışanlarının hayat standartları mercek altına alınsın

Emekli baş müezzin Ahmet Gürses, kılıca çok değer verdiklerini ve 35 yıl sonra bulunmasının çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Gürses, ayrıca kılıcın yeniden gündeme gelmesi ile 1982 yılında çalışan tüm cami çalışanlarının hayat standartlarının araştırılmasını ve mercek altına alınmasını talep etti.

Gürses, “Çıkan haberde iddia edildiği gibi kılıç 4 Milyon Sterline veya daha yüksek bir meblağa satılmış ise dönemin cami çalışanlarının hayatları araştırılmalı. Bu kişilerin hayatlarında, muhakkak lükse dair bir standart olmuştur” dedi.

Hilat da kayıp

1571 yılında Osmanlı’nın fethinin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’ne Osmanlı sarayı tarafından hediye edilen ve imam Mustafa Küçük dönemine kadar gelen manevi değeri çok yüksek olan hilat uzun zamandır kayıp.

Tarihi sembol

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’de bulunan ve tarihi öneme haiz bir atkı olması nedeniyle önemli olarak nitelendirilen hilat, hem ülke için hem de cami için manevi değeri yüksek bir sembol.

Hilad, Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fetih edildikten sonra bir padişah fermanı ile hutbeye çıkarken imamların boynuna takması için verdiği bir şal olarak ifade ediliyor.