38 bin yıllık gravür keşfedildi

Uluslararası araştırmacılar, Fransa'da 38 bin yıllık gravür keşfetti.

New York Üniversitesi’nden kazının sorumlusu Antropolog Randall White, Fransa'nın güneybatısında yer alan Vezere vadisi kazısında, 38 bin yıl önceye ait kaya üzerine çizilmiş bir gravür keşfedildiğini duyurdu.

White, yeni keşfin, ilk modern insanın batıya doğru ilerleyişi sırasında Avrupa boyunca süsleme ve desenleme sanatına ışık tuttuğunu dile getirdi.

Gravürün fotoğrafı Quaternary International isimli dergide yayımlanırken, eserin 43 bin ila 33 bin yıl öncesinde yaşandığı bilinen üst paleotik devrin kültürüne ait olduğu tahmin ediliyor.

Gravür, Batı Avrasya'da keşfedilmiş en eski sanat eserleri arasında da yer alıyor.