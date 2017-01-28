4 gün daha tutuklu kalacaklar

Evrim Kamalı

Sahte diploma zanlılarıyla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Para karşılığı sahte evrak düzenleyip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağlayan Somalili uyruklu 4 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 10 gündür tutuklu bulunan Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib isimli şahıslar dün ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Soruşturma sürüyor

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib’in 8 bin Euro karşılığında sahte evrak düzenleyerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağladıklarını söyledi. Polis, başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmada 1 kişinin sahte belgeyle kayıt yaptırdığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlıların evinde yapılan aramada sahte belge düzenlemede kullanıldığına inanılan mührün yanı sıra şifreli dosyalar ve 5 ayrı üniversiteye ait kalıp diplomalar bulunarak emare alındığını kaydeden polis, bilgisayarların da inceleme yapılmak üzere emare alındığını kaydetti. Polis, ayrıca zanlıların Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiklerini orda yakalanarak 1 buçuk ay hapis yattıklarını, daha sonra Güney’de mülteci kampına yerleştirildiklerini kaydetti. Polis, zanlıların mülteci kampından kaçarak ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek tüm zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.