4 köye daha yardım ulaştı

Gamze Pir Baykur



GIFA Holding duyarlılık çerçevesinde Karpaz bölgesine başlattığı aylık gıda yardımlarına devam ediyor. GIFA Holding, son olarak Büyükkonuk, Tuzluca, Sazlıköy ve Zeybekköy’deki ihtiyaçlı ailelere gıda yardımlarını ulaştırdı. İhtiyaçlı aileler, Gifa Holding tarafından yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



300’ün üzerinde aileye yardım yapıldı



Yaklaşık 300 ihtiyaçlı aileye yardım ulaştırılırken yardımların düzenli olarak yapılması için büyük hassasiyet gösteriliyor. Bölgedeki tüm ihtiyaçlı aileler de GIFA tarafından tespit ediliyor. Bu şekilde hem gerçek ihtiyaçlı aileye ulaşılıyor hem de yardımlarda herhangi bir yakınlık gözetilmemiş oluyor.