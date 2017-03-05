4 köye daha yardım ulaştı
GIFA Holding, aylık gıda yardımlarına devam ediyor
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Gamze Pir Baykur
GIFA Holding duyarlılık çerçevesinde Karpaz bölgesine başlattığı aylık gıda yardımlarına devam ediyor. GIFA Holding, son olarak Büyükkonuk, Tuzluca, Sazlıköy ve Zeybekköy’deki ihtiyaçlı ailelere gıda yardımlarını ulaştırdı. İhtiyaçlı aileler, Gifa Holding tarafından yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
300’ün üzerinde aileye yardım yapıldı
Yaklaşık 300 ihtiyaçlı aileye yardım ulaştırılırken yardımların düzenli olarak yapılması için büyük hassasiyet gösteriliyor. Bölgedeki tüm ihtiyaçlı aileler de GIFA tarafından tespit ediliyor. Bu şekilde hem gerçek ihtiyaçlı aileye ulaşılıyor hem de yardımlarda herhangi bir yakınlık gözetilmemiş oluyor.
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