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  3. 4 metre yüksekten başının üzerine düştü!
4 metre yüksekten başının üzerine düştü!

4 metre yüksekten başının üzerine düştü!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafatası çatlaması sebebiyle oluşan beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, dün Ozanköy’de, Yury Kumysh (E-49) merdiven üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Kumysh’in bugün saat 12.50 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kumysh’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafatası çatlaması sebebiyle oluşan beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olaya ilgili soruşturması sürüyor.

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