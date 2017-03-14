4 yaşındaki kız, anneannesine yardım için 8 kilometre yürüdü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde hasta anneannesini kurtarmak için sıfırın altında 24 derecede vahşi hayvanların yaşadığı alanda 8 kilometre yol yürüyen 4 yaşındaki kız çocuğu, yaşadığı bölgede kahraman ilan edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Rusya'nın Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde en yakın şehir merkezine 19 kilometre uzaklıkta Moğolistan sınırındaki ormanın derinlerinde bir çiftlikte anneannesi ve dedesiyle yaşayan Saglana Salchak, geçen ay anneannesinin hareket etmediğini görünce gözleri görmeyen dedesiyle konuştuktan sonra 8 kilometre uzaklıktaki komşu çiftliğe tek başına yürüyerek yardım istemeye gitti.

4 yaşındaki kız, vahşi kurt sürülerinin sıklıkla görüldüğü karlı bölgede dere boyunca sıfırın altında 24 derecede saatlerce yürüdü.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan küçük kızın, ateş yakması gerekebileceğini düşünerek yanına sadece bir kutu kibrit aldığı belirtildi. Yaklaşık 8 kilometre yürüyen Salchak'ın, komşularının çiftliğini çalılardan dolayı fark edemediği, komşuların onu görerek durdurduğu ifade edildi. Komşuların köyden getirttiği sağlık personeli kızı muayene ettikten sonra yaşadığı çiftliğe geri götürdü. Sağlık personeli anneannenin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya konuşan küçük kız, yol boyunca "hiç korkmadığını" söyledi. Salchak, "Yürümeye devam ettim. Sadece çok üşüdüm ve acıktım" dedi.

Küçük kız, hastanede tedavi edildikten sonra sosyal bakım merkezine yerleştirildi.

“ANNESİNE DAVA AÇILDI”

Küçük kızın başından geçenler kısa süre içinde bölgede duyuldu. Tuva halkı 4 yaşındaki Salchak'ı kahraman ilan etti.

Ancak çocuğun hikayesini öğrenen yetkililer, Salchak'ın annesi hakkında soruşturma başlattı. Tuva'nın başka bir bölgesinde at sürüsü güden anne Eleonara Salchak hakkında Tuva araştırma komisyonu suç duyurusunda bulundu. Komisyon, ayrıca kızın yaşadığı bölgedeki sosyal politikalar yetkilileri hakkında da soruşturma açtı.

Komisyon yetkilileri, "Eleonara Salchak, büyükanne ve büyükbabanın kızın güvenliğini sağlayamayacağını biliyordu" dedi. Anne Salchak'ın suçlu bulunması halinde 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

Tuva Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl'da gazetecilik yapan Sayana Mongush, Salchak'ın anneannesinin çiftliğinde telefon ya da internet bağlantısı olmamasının çok şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Mongush, "Sovyet döneminde bile telsiz iletişimi olan bölgede 21. yüzyılda 8 yaşındaki bir çocuğun bağlantı olmadığı için yürüyerek yardım istemeye gitmesi saçmalık. Bu annenin değil yetkililerin suçu" açıklamasında bulundu.

Seyrek nüfuslu Tuva bölgesi Rusya'nın güney Sibirya bölgesinde bulunan özerk bir Türk cumhuriyeti olarak biliniyor. Ormanlar, dağlar ve ovalarla kaplı bölgede yaşayan şaman Tuva halkı, gırtlaktan çıkardıkları sesle söyledikleri şarkılarla tanınıyor.