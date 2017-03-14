4 yıl hapis yatacak

Nadire Bahadi

Mağusa’da “Bina açma” ve “Sirkat” suçlarından 28 Nisan 2015 tarihinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 6 yıl hapis cezasına mahkum edilen ancak aldığı cezayı fazla bulması nedeni ile baş vurduğu Yüksek Mahkeme kararı ile 8 Kasım 2016 tarihinde beraat eden İbrahim Lekesiz, serbest kalmasından 3 gün sonra işlediği MTG hırsızlığı suçundan dün yargılandı.

Bir kez daha “Bina açma” ve “Sirkat” davalarından Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan Lekesiz 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Lekesiz aleyhindeki kararı okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı sanık Lekesiz’in 6 yıl hapis cezasından beraat etmesinden kısa bir süre sonra yine benzer bir suçla mahkeme karşısına gelmesinin sanığın suç işlemeye eğilimi olduğunun kanıtı olduğunu açıkladı.

“Hırsızlık suçları toplumu huzursuz ediyor”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı kararında, sanığın mahkum edildiği suçlar için 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirtti. Bu tür suçların toplum bireylerini huzursuz ettiğini kaydeden Esendağlı, suçun yaygın oluşunun mahkemelerin gündeminden de anlaşılabileceğini kaydetti.

Bu tür uçların toplum bireylerinin malına karşı yaratılan zarar ziyanın yanına kişilerin de güven ve esenlik içinde yaşamasını temelden sarstığını belirtti.

Esendağlı, mahkemelerin istatistiklerinin ev açma bina açma suçlarının yaygın ve giderek arttığını gözler önüne serdiğini açıkladı.

Sanığa ceza takdir ederken kamu menfaati prensiplerine ağırlık verildiğini belirten Esendağlı, İbrahim Lekesiz’e uzun süreli bir hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Polis kısa sürede yakaladı

15 Kasım-16 Kasım tarihlerinde 23:00 ile 09:00 saatleri arasında kimliği meçhul kişiler Mağusa Türk Gücü kulüp binasındaki başkan odasının camını taşla kırarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girip çelik kasayı çalmışlardı. Yapılan şikayet üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan polis bina içerisinde ve bina dışarısında cam kırıkları ile kan izler tesit etti ayrıca camın kırılmasında kullanılan taşın da buldu. Polis yapılan araştırma sonucunda kamera görüntülerinden zanlı İbrahim Lekesiz’in bölgede olduğunun tespit etti. Lekesiz olayın ardından 24 saat geçmeden polis tarafından tutuklandı ve Kasım ayından beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.