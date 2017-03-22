40 yaşından sonra dikkat!

Dünya üzerinde en çok görülen hastalıkların başında gelen ve tedavi edilmediğinde ya da tedavide geç kalındığında tüm organlara zarar veren diyabet, hayatı tehdit ediyor. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz, çocuklarda dahi görülen bu hastalıkla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor...

KORKUNÇ RAKAMLAR

PURE (Potansiyel Kentsel Kırsal Bölgesel Epidemiyoloji) verilerine göre; yetişkin nüfusu 53 milyon olan ülkemizde 8 milyon TİP-2 diyabet, 15 milyon diyabet adayı, 26 milyon hipertansiyon hastası, 10 milyon kadar tedavi gerektiren kolesterol yüksekliği problemi yaşayan kişi, 18 milyon civarında obez, 20 milyon civarında ise fazla kilolu birey yaşıyor. Bu rakamlara bakıldığında yetişkin nüfusun yarıya yakını ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya... En önemlisi bu sağlık sorunlarının hepsi ilişkili ve birbirine zemin hazırlayan hastalıklar.

YAŞAM SÜRESİ KISALIYOR

Yapılan son araştırmalar TİP-1 diyabetin yaşam süresini normale göre 20 yıl; TİP-2 diyabetin ise 10 yıl daha kısalttığını; ayrıca diyabet hastası olan erkeklerin yaşam süresinin ortalama 8-12 yıl; kadınların ise 14-18 yıl kısaldığını göstermiştir. 40 yaşından sonra diyabet tanısı konulan erkeklerde yaşam süresi 11.6 yıl kısalırken yaşam kalitesi de 18,6 yıl düşmekte; kadınlarda ise yaşam süresi 14.3 yıl kısalırken, kaliteli yaşam süresi 22 yıl azalmaktadır. Görüldüğü gibi diyabet insan ömrünü ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Bütün hastalıklarda olduğu gibi diyabette de erken tanı ve en önemlisi doğru tedavi kişinin yaşam süresini ve kalitesini artırır. Bu nedenle öncelikle diyabetten korunmak, gerektiğinde de çağdaş, bilimsel temellere dayalı tedavilerden yararlanmak gerekir. Diyabetin medikal tedavisinin yanı sıra yaşam biçimi değişikliği de kişinin önemli kazanımlar sağlar. Beslenmeyi düzenleme, kilo kaybı sağlama, yeterli egzersiz yapma ile diyabet riskinizi azaltabilirsiniz. Özellikle TİP-2 diyabet baştan itibaren doğru tedavi edildiğinde diğer organlar üzerindeki kötü etkilerine bağlı ortaya çıkabilecek problemler azaltılabilir. Diyabet tedavisinde güncel bilgileri takip eden hekim, diyabette beslenme konusunda uzmanlaşmış beslenme ve diyet uzmanı, eğitim hemşiresi, sürecini bilen, tedaviyi dikkate alarak düzenli kontrollerini ihmal etmeyen hasta, tedavinin başarısında çok önemlidir.

ŞEKER HASTALIĞINA YAKALANMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ŞÖYLE: