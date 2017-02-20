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400 araç kontrol edildi

400 araç kontrol edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda kontrol edilen 400 araçtan 60’nın sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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Ahmet İkidereli

 Lefkoşa  Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi  sorumluluk sahası içinde Trafik Operasyonu düzenledi.  

400 araç kontrol edildi

Gece boyunca toplam 400 araç kontrol edilirken,, 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.Kontrollerde, 3  araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan  trafikten alıkondu. Operasyona Trafik Devriler ve Tahrikat Ekip Amiri Mustafa Berksan ‘da katıldı.

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