400 balina kıyıya vurdu

Yeni Zelanda'nın Güney Adası kıyılarında sahile vuran 400'den fazla balinanın yaklaşık yüzde 70'i yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik görevlileri ve yüzlerce gönüllü, balinaları hayatta tutabilmek için seferber olmasına rağmen yalnızca 100'e yakın balina kurtarılabildi.

Karaya oturan balinaların deniz yükselinceye kadar hayatta kalabilmesi için sahil koruma görevlileri ve gönüllüler tarafından balinaların üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su döküldü. Kurtarılan balinaların karaya geri dönmemesi için suda insan zinciri oluşturuldu. Kurtarılan balinaların 50'si denize geri dönerken, geri kalanları tekrar kıyıya vurdu.

'SON YILLARIN EN BÜYÜK KAYBI'

Balinaların tekrar kıyıya vurmalarını önlemek için denizin bir sonraki çekilmesine kadar gönüllüler ve görevlilerin bölgede nöbet tutacağı belirtildi. Bu gibi olaylarla sık sık karşılaşmaları nedeniyle balinalara nasıl müdahale edeceklerini bildiklerini ifade eden bölge sakinleri, bu kez kıyıya vuran balinaların sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, 'son yılların en büyük kaybı' tanımlamasında bulundu.

EN BÜYÜK FACİA 1918'DE YAŞANMIŞTI

Yeni Zelanda tarihindeki en büyük balina faciası ise 1918'de 1000'e yakın balinanın Chatham Adaları'nda kıyıya vurduğu olay olarak biliniyor.

​Balinaların karaya oturmasının sebebi henüz bilinmiyor ancak uzmanlar iki yaygın teori üzerinde duruyor. Bunlardan birincisi balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması ve denizin çekilmesiyle geldikleri bölgeye dönememesi, diğeri ise balinala