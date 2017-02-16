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  3. 42 gramdı 12’sini sattı
42 gramdı 12’sini sattı

42 gramdı 12’sini sattı

Lapta’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinde 30 gram hintkeneviri ile yakalanan Fırat Tanık, polise dikkat çekici bir itirafta bulundu

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 Devrim Demir

Alınan bilgi üzerine Lapta’da Fırat Tanık’ık evinde mahkeme emri ile arama yapan Narkotik ekipleri Tanık’ın evinde 30 gram hintkeneviri ele geçirdi.

Soruşturma amaçlı tutuklanan Tanık, söz konusu uyuşturucu maddeyi Aralık ayında 42 gram olarak aldığını ve bir miktarını sattığını itiraf etti.

Tanık, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Sattığını itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Fırat Tanık’ın uyuşturucu madde “verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Tanık’ın evinde önceki gece 19.30-20.15 saatleri arasında gerçekleşen aramada 30 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Tanık’tan yapılan sorgulamada hintkeneviriyi Aralık ayında 42 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirten Duman, uyuşturucu maddenin yarısını sattığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Duman, Tanık’ın 2 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

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