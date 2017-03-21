43 istasyonla ölçülüyor

Haluk Doğandor



KKTC Hava Tahmin Merkezi Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar 43 bölgede bulunan veri istasyonlarından aldığı verilerle havayı belirliyor



“23 Mart Dünya Meteoroloji Günü” öncesi Meteoroloji Dairesi Hava Tahmin Merkezi’ne giden Star Kıbrıs, hava tahminlerinin nasıl yapıldığını yetkililere sordu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Hava Tahmin Merkezi’nin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştığını söyledi. Büyük ekran üzerinde gösterdiği Kıbrıs haritası üzerinde KKTC sınırları içerisinde bulunan ve Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar 43 bölgede bulunan istasyonlardan telefon kartı sistemi ile 15 dakika ara ile gelen bilgilerin bu ekrana yansıdığını ifade etti. Bir diğer ekran üzerinde yurtdışı bilgilerin paylaşıldığını, bunun Türkiye ve diğer ülke verileri ile birlikte değerlendirildiğini belirten Buran, diğer üçüncü ekranda ise uydu görüntülerinin yanı sıra yıldırım tespit sistemlerinin yer aldığını söyledi. Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Buran, dairenin personel ihtiyacı olduğunu ilgili bakanlıkla temasa geçtiklerini ve kısa sürede bu açığı kapatacaklarını ifade etti. Buran havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklıklarının 23-24 dereceler seviyesinde seyredeceğini belirtti.Buran, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla herkesin bu gününü kutladı.