46 yıllık tarihi Hüseyin Celal anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 46. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, “Yüreğin Solunda Barışın Yolunda” konseptiyle dün akşam İskele’de devam etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, parti kurucularından Hüseyin Celal’in konuk olduğu “CTP’nin Dünü ve Bugünü” konulu etkinlikte, ilk kuruluş yıllarındaki mücadele ve Yenidüzen’in hangi şartlarda kurulup yaşatıldığı dahil parti tarihinden kesitler aktarıldı.

MÜLAZİM: “DAYANIŞMANIN NE OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLADIK”

Etkinliğin açış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, parti kurucularından Hüseyin Celal sayesinde dayanışmanın ne anlama geldiğinin anımsandığını ifade etti. İlçe olarak düzenledikleri etkinlikte CTP’nin nasıl ortaya çıktığını ve ne mücadelelerden geçip bu günlere geldiğini anlatmak istediklerini kaydeden Mülazim, bunu en iyi anlatabilecek kişinin Hüseyin Celal olduğunu ve bu yüzden etkinlikte konuşmacı olarak yer aldığını dile getirdi.

CELAL:“TEHDİTLER ALDIĞIMIZ BİR DÖNEMDİ”

CTP kurucularından Hüseyin Celal, partiyi kurdukları dönem hem kendilerine, hem de ailelerine yönelik birçok tehdit aldıklarını anlattı. CTP’nin kurulduğu dönemin ülkedeki sol görüşlü insanların sindirilmeye çalışıldığı bir dönem olduğunu dile getiren Celal, CTP’nin faşist kesimlere karşı kurulduğunun bilindiğini ve bu nedenle düzen için tehdit olarak görüldüğünü kaydetti.

Yine de bu kötü koşullara rağmen birilerinin öne atılması gerektiğini anlatan Celal, Ahmed Mithat Berberoğlu’nun o dönem kendisinin avukatı olduğunu anımsattı. Berberoğlu’nun bir gün kendisini yanına çağırıp parti kurma isteğini dile getirdiğini söyleyen Celal, Berberoğlu’yla bu yola çıkmayı kabul ettiğini ve diğer arkadaşlarıyla birlikte CTP’yi kurduklarını ifade etti.

“ÖRGÜTLENMEDE BÜYÜK ZORLUKLAR ÇEKTİK”

CTP’yi kurduktan hemen sonra çeşitli bölgelerde örgütlenme çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Hüseyin Celal, bu evrede büyük zorluklar çektiklerini anımsattı. “Köylerde faşist idarenin kalıntıları bulunduğunu ve bu kalıntıların çok azgın ve saldırgan olduğunu” kaydeden Celal, bu köylere gittiklerinde çok kötü muamelelerle karşılaştıklarını ifade etti. Tüm bu baskılara rağmen duruşlarından taviz vermediklerini ve bu sayede insanları cesaretlendirdiklerini aktaran Celal, diğer yandan da Yenidüzen gazetesini kurmaya başladıklarını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK BİR OLAYDI”

Böylesi bir ortamda Yenidüzen gazetesini kurmaya çalışmanın çok büyük bir olay olduğunu söyleyen Celal, gazetenin kurulmasının ardından 31 sayı çıkabildiğini ve daha sonra durduğunu söyledi. Daha sonra çalışmalara devam ettiklerini ve 32. sayıyı çıkardıklarını belirten Celal, gazetenin haftalık olarak çıkmaya başladığını ve bu gazeteyi basıp dağıtabilmek için arkadaşlarının 3 gün boyunca matbaada yatıp kalktıklarını ifade etti.

“İŞÇİYE SOSYAL SİGORTA, BÜTÇE MECLİSE”

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak işçiler için sosyal sigorta olanağının yaratılması, ülke bütçesinin de meclise gitmesi gerektiğini söylediklerini kaydeden Celal, bu prensiplerine demokrasi, özgürlükler ve insan haklarını eklediklerini belirtti. Bu aşamalardan sonra partiye farklı kesimlerin geldiğini vurgulayan Celal, bu kesimlerden birinin de Türkiye’de öğrenim görmekte olan gençler olduğunu anlattı. Özellikle KÖGEF’lilerin parti içinde çoğunluğu oluşturduklarına değinen Celal, “Onlar Türkiye’deki ortamı gördükleri için sosyalizmin ne olduğunu biliyorlardı, sosyalisttiler” dedi.

Etkinliğe İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, bölge milletvekili Biray Hamzaoğulları, MYK Üyesi Cemal Mert, PM üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.