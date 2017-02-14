47 yaşında yaşama veda etti

Dün sabah saatlerinde kanser illeti gencecik bir canı daha ailesinden ve sevdiklerinden kopardı.

Aslen Gelincikli olup Girne'de ikamet eden 47 yaşındaki Fatma Göneç Nurçin yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği savaşı kaybetti. 2 evlat sahibi olan 47 yaşındaki genç kadın 7 yıldan beridir amansız hastalığa karşı yaşam mücadelesi veriyordu.

Fatma Göneç Nurçin, dün doğup büyüdüğü yer olan Gelincik'e defnedildi.