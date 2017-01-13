4’üncü kat Allah’a emanet!

Haluk Doğandor

Girne’de yükselen binalarda 10 kata kadar yangın merdiveni zorunlu tutulmadı. Olası bir yangında itfaiyenin elinde üçüncü kattan yukarıya müdahale edecek araç da yok.

Girne Emirnameleri değişiklikleri ile 10 kata kadar izin verilen yapılar için yangın kaçış merdiveni zorunluluğu yok. Bunun yanı sıra Girne’de çok katlı binalarda çıkan yangına müdahale edebilecek hidrolikli araç, Girne İtfaiyesi’nde de mevcut değil. Olası bir yangın faciasında vatandaşın hayatı, büyük risk altında. Girne’de yapılan veya yapılmakta olan çok katlı binaları mercek altına alan Star Kıbrıs, hiçbir binada yangın kaçış merdivenine rastlamadı. Ne yazık ki, oldukça lüks yapılan binaların hiç birinde olası bir yangın sırasında insanların hayatını kurtaracak veya dumandan boğulmasını engelleyecek dışarıda olması gereken kafesli merdivenler de mevcut değil. Yangın merdivenleri yönetmeliğinin olmamasının yanı sıra, yüksek binalarda çıkabilecek yangına müdahale için Girne İtfaiyesi’nde sadece azami üç katlı binaya müdahale edebilecek araç bulunduğunun tespitini yaptık. Oysa hidrolikli uzun merdivenli araçlara ihtiyaç var.