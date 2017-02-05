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5 alkollü sürücüye suçüstü

5 alkollü sürücüye suçüstü

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı , trafik ekiplerinin geçtiğimiz akşam yaptıkları kontrollerde, toplam 600 araç kontrol etti

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı , trafik ekiplerinin geçtiğimiz akşam 24.00-03.00 saatleri arasında yaptıkları kontrollerde, toplam 600 araç kontrol edildi.

Kontroller neticesinde, 75 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 5 sürücü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkonuldu.

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