5 aylık bebeği aldırtmaya 9 ay hapislik

Evrim Kamalı

Girne’de Şubat 2016 tarihinde ortaya çıkan ve Ada Hospital’de yaşanan “yasa dışı kürtaj” olayında 5 aylık bebeğini aldırttığı DNA raporları ile tespit edilen Melis Akçal hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Kaza Mahkemesi’nde, “Kendi çocuğunu düşürmeye teşebbüs etme ve yasa dışı kürtaja müsaade etme” suçlarından yargılanan sanık hapse mahkûm edildi. Yargıç Mesut Mesutoğlu huzurunda gerçekleşen davada sanık hakkında verilen kararın gerekçeleri açıklandı. Kararın ardından sanık cezaevine götürülürken annesi ile babası baygınlık geçirdi. Mahkemeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile baba kontrol altına alınırken, sanığın yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Kamuoyunda “yasa dışı kürtaj” olarak dilinen dava ile ilgili ilk karar açıklandı. Ada Hospital’de 5 aylık bebeğini aldırttığı tespit edilen sanık Melis Akçal hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Mesutoğlu öncelikle olgulara değindi. Yargıç, sanığın 21 Mart 2016 tarihinde kadın doğum uzmanına muayene olduğunu, 17-18 haftalık hamile olduğunu ve bebeğin sağlıklı olduğunu öğrendiğini, bunu öğrendikten sonra ise araştırma yaparak yasa dışı kürtajlar yapıldığını duyduğu Ada Hospital’de operasyon geçirdiğini söyledi. Mesutoğlu, sanığın 25 Mart tarihinde yasa dışı kürtaj olduğunu ifade ederek, Şubat 2016 tarihinde Ada Hospital’de yasa dışı kürtajlar yapıldığının ortaya çıktığını, hastane çalışanı A.D’nin gösterimi ile Çatalköy bölgesinde biri büyük bebek 6 fetüsün gömülü olarak bulunduğunu dile getirdi. Yargıç, bulunan fetüslerin DNA incelemesi için Türkiye’ye gönderildiğini, hastanede yapılan araştırmalar sonucu sanığın dosyasına ulaşıldığını ve dosyada sanığın kist ameliyatı olduğuna dair kayıt tutulduğunu ifade etti.

Sanığın polise çağrıldığını, ifadesinin alındığını belirten Yargıç, sanığın ifadesinde kist ameliyatı olduğunu söylediğini belirtti. Yargıç, 30 Ağustos tarihinde Türkiye’den DNA örneklerinin geldiğini, 2 numaralı 17-19 haftalık bebeğin annesinin sanık olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi. Sanığın tekrar polise çağrıldığını ifade eden Yargıç, sanığın ifadesinde çok korktuğu için yalan söylediğini ifade ettiğini belirtti. Sanık aleyhine Eylül 2016 tarihinde dava getirildiğini, sanığın davalarını kabul etmediğini kaydeden Yargıç, ayrıca sanığın davanın duruşmasında tanık olarak dinlendiği esnada ifadesini değiştirdiğini ve düşman tanık ilan edildiğini kaydetti.

Yargıç Mesutoğlu, sanık avukatının mahkemeye sunduğu hafifletici etkenlere de değindi. Savunmanın, sanığın hamile kaldığı dönemde nişanlı olduğunu, bu ilişkinin yürümeyeceğini anladığı için bebeği aldırttığını, daha sonra nişanlısı ile evlense de bu evliliğin boşanma ile sonuçlandığını ve sanığın toplumsal baskı nedeni ile bu suçu işlediğini dile getirdiğini aktardı. Yargıç, ayrıca savunmanın sanığın yaşanan olaylardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, tedavi gördüğünü, toplumda katil olarak lanse edildiğini, hapis cezası alması halinde işini kaybedebileceğine dair hafifletici etkenler sunduğunu söyledi.

Dava ile ilgili tüm olguları değerlendirdiğini kaydeden Yargıç Mesutoğlu, sanığı yargılandığı 2 davadan suçlu bulup mahkûm ettiğini açıkladı. Mahkûmiyet gerekçelerini aktaran Yargıç şunları söyledi: “Sanım hamile olduğunu öğrendiğinde bebeği aldırmaya karar verdi ve nasıl yapacağına dair araştırma yapıp Ada Hospital’i buldu. Her ne kadar sanık nişanlısı ile anlaşamadığını, bebeği tek başına doğurmamak için aldırttığını söylese de bu olaydan sonra nişanlısı ile evlendi. Kaldı ki sanık yasa dışı bir ilişki sonucu veya cinsel tecavüz sonucu hamile kalmadı. Zaten evleneceği nişanlısından hamile kaldı. Sanığın toplumsal baskıdan dolayı aldığına dair söylemini anlamakta güçlük çekiyorum. Bu ülke şeriat ile yönetilen bir ülke değildir ve herkes özgürdür. Diğer bir üzücü nokta ise sanığın sağlıklı olan bebeği aldırarak yaşama hakkını sonsuza kadar elinden almıştır. Öte yandan sanık bir anlık bir düşünce ile değil, bebeğini aldırmak için bir araştırma yapmıştır. Ayrıca sanık ilk olarak kist ameliyatı olduğuna dair polise yalan bilgi vermiş, kürtajdan sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf ederek hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Ancak DNA sonuçları ortaya çıkınca sanık adaletin önüne çıkarılmıştır.”

İLK VE SON FIRSAT

Yargıç, sanığın hayatındaki sorunları bahane ederek yasaları çiğnediğini, mahkeme aşamasında da ifadesini değiştirip düşman tanık ilan edildiğini, bunun da suç olduğunu dile getirdi. Meselenin kendine özgü olgularını değerlendirdiğini, sanığın psikolojisinin bozulmasını, sabıkasız oluşunu ve genç bir kimse olmasını göz önünde bulundurduğunu, bu etkenlerin cezanın türüne değil süresini tayin ederken değerlendirdiğini dile getirdi. Yargıç, ilk ve son kez olarak sanığa bir fırsat verip 7 yıla kadar hapis öngören suçuna karşın kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı. Yargıç Mesutoğlu, sanığı 9 ay hapis cezası ile cezalandırdığını dile getirdi.