5 bin liraya serbest kaldıar

Evrim Kamalı

Ercan Havaalanından, KKTC'ye tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlılar Menderes Ekşi ve Naji Hemadi’nin 18 Şubat tarihinde saat 20.15 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Ekşi’nin üzerinde 3 gram zanlı Hemadi’nin 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Tutuksuz yargılanmalarına karar verildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve zanlı Ekşi’nin 3 bin TL, zanlı Hemadi’nin ise 2 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.