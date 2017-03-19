5 evlat annesiydi
Alayköy’ün sevilen simalarından olan Salise Ülgener hayatını kaybetti
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Melin Dobran
Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de ikamet eden Salise Ülgener, 86 yaşında veda etti. Ailesinden alınan bilgiye göre Ülgener, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybetti. Eşini bir süre önce kaybeden Ülgener, 5 evlat annesiydi.
Ülgener, bölgesinde tanınmış bir simaydı. Ülgener’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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