5 grama 2 ay hapis

Evrim Kamalı

Ercan Havaalanından 4 Ocak tarihinde ülkemize tasarrufundaki 5 gram uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Mehmet Özdemir aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

"Hoşgörü ile yaklaşılamaz"

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar'dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran açıkladı. Güran kararda sanık Mehmet Özdemir lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirti. Başkan Ömer Güran sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyması ve ülkesinden uzakta cezasını çekecek olmasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi.

2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Başkan Ömer Güran sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf davalarından 2 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.