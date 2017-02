5 kişi tutuklandı

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün “Yemen Kahvesi”, “Cafemania”, “MMT”, “Muhabbet Kafe” ve “Nargile Shop” isimli iş yerlerine yapılan operasyon sonucu gümrüğü ödenmemiş toplam 351 kilo 600 gram ağırlığında nargile tütünü ele geçirildi. Gümrüğü ödenmemiş tütün tasarruf eden ve devleti toplam 54 bin 436 TL zarara uğratan Mustafa Öztürk, Ahmet Karadoğan, Cem Uğurlu, Özgür Gezmiş ve konu kişilere gümrüğü ödenmemiş tütünleri satan Metin Kete ise tutuklandı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Öztürk, Karadoğan,Uğurlu, Gezmiş ve Kete tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Devleti toplam 54 bin 436 TL zarara uğrattı

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak tarihinde aldıkları ihbar üzerine “Yemen Kahvesi”, “Cafemania”, “MMT”, “Muhabbet Kafe” ve “Nargile Shop” isimli iş yerlerine operasyon düzenlediklerini açıkladı. Seven, zanlı Mustafa Öztürk’e ait “MMT” isimli işyerinde gümrüğü ödenmemiş 202 kilo, zanlı Ahmet Karadoğan’a ait “Muhabbet Kafe” isimli işyerinde gümrüğü ödenmemiş 94 kilo 100 gr, zanlı Cem Uğurlu’ya ait “Yemen Kahvesi” isimli iş yerinde gümrüğü ödenmemiş 23 kilo 500 gram ve zanlı Özgür Gezmiş’e ait “Cafemania” isimli işyerinde ise gümrüğü ödenmemiş 24 kilo nargile tütünü ele geçirildiğini açıkladı. Zanlı Öztürk, Karadoğan, Uğurlu ve Gezmiş’in tutuklandığını belirten Seven, zanlılara konu gümrüğü ödenmemiş nargile tütünlerini sattığı tespit edilen zanlı Metin Kete’nin “Nargile Shop” isimli iş yerinde yapılan aramada ise yine gümrüğü ödenmemiş 8 kilo nargile tütünü ele geçirildiğini ve zanlı Kete’nin de tutuklandığını açıkladı. Seven, ele geçirilen tütünlerle ilgili olarak Gümrük Dairesinden yapılan araştırmada ele geçirilen toplam 351 kilo 600 gram ağırlığındaki nargile tütünlerinin toplam 54 bin 436 TL gümrük vergisi olduğunun tespit edildiğini belirterek, zanlıların devleti toplam 54 bin 436 TL zarara uğrattıklarını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların yürütülen tahkikata etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirten Seven, tüm zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Mustafa Öztürk, Ahmet Karadoğan, Cem Uğurlu,Özgür Gezmiş ve Metin Kete’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine emir verdi. Hacımulla ayrıca, zanlı Kete’nin Bin TL nakdi teminat, zanlı Öztürk’ün 7 bin TL nakdi teminat, zanlı Karadoğan, Uğurlu ve Gezmiş’in ise 3 bin 500 TL nakdi teminat ödemesine emir verirken, zanlı Kete, Karadoğan ve Uğurlu lehine 1’er KKTC vatandaşının 10’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.