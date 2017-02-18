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5 Mile Club’tan sürpriz

5 Mile Club’tan sürpriz

Ülkemiz eğlence sektörünün öncü ismi 5 Mile Club geçtiğimiz Çarşamba akşamı konuklarına hareketli eğlencesinin yanında Altınbaş sponsorluğunda muhteşem bir sürpriz de yaptı.

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15 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilen geceden bir gün öncesi Sevgililer Günü olmasından dolayı 5 Mile Club mekanı dolduran eğlence severler arasında gerçekleştirdiği çekiliş ile 1 çifte Altınbaş’tan Tek Taş Yüzük hediye etti. Tek taş yüzüğü kazanan şanslıya 5 Mile Club İşletmecisi Gülçin İncirli tek taş yüzüğünü taktim etti.

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