5 Mile’da festival havası yaşanacak

Ülkemiz eğlence sektörüne geri dönerek liderliği tekrardan ele alan 5 Mile Club’ta 27 Ocak Cuma Vanessa Moreno ve 28 Ocak Cumartesi Merve Sanay ile Damla Ekmekçioğlu kabin başına geçiyor.

Türkiye'nin en iyi kadın Dj'leri arasında zirvedeki yerini koruyan Vanessa Moreno kabin başına 27 Ocak Cuma gecesi geçerek 5 Mile Club’ı sallayacak. 28 Ocak Cumartesi akşamı da Sosyal medya fenomenleri Merve Sanay ve Damla Ekmekçioğlu hem göze hemde kulağa hitap ederek unutulmaz bir gece yaşatacaklar.