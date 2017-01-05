5 sendikadan tepki: "Efendiler katlettiğiniz demokrasi bir gün size de lazım olur"

Beş sendika ortak açıklama yayımlayarak, hükümetin “profesyonel sendikacılığı ortadan kaldırmak için” yasa tasarısı hazırlamasını eleştirdi.

DEV-İŞ, KTAMS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve GÜÇ-SEN imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, “Yaptığı kötü icraatlarla ülkemizde demokrasiyi, refahı ve mutluluğu ortadan kaldıran UBP-DP azınlık hükümeti, kendilerine karşı duran ve direnen örgütleri susturmak, baskı altına almak için yeni adımlar atmaya hazırlanmaktadır. Profesyonel sendikacılığı ortadan kaldırmak için yasa tasarısı hazırlanması, sendikalara her platformda saldırması hükümetin demokratik kitle örgütlerine karşı saldırıya geçtiğinin göstergesidir” iddiasına yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Örgütlerimiz, demokrasi düşmanı UBP-DP hükümetine şu sözü hatırlatır ‘Efendiler katlettiğiniz demokrasi bir gün size de lazım olur’. Bir taraftan işyerlerinde örgütlü bulunanları örgütlerinden istifa ettirme çabası içinde olurken bir başka taraftan toplu sözleşme talep ettikleri için işlerinden atılan çalışanların ortaya koyduğu direniş görmezden gelinmektedir. Direnen, eylem yapan, eleştiren sendikaları profesyonellikleri ortadan kaldırarak susturma çabaları faşist bir anlayışın ürünüdür.”