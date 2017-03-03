5. Uluslararası Kariyer Haftası Övünç Meriç ile devam etti

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Övünç Meriç, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu.

Gazetecilik Bölümü tarafından “Sosyal Medyada Strateji Üretmek” konulu söyleşide Meriç, dijital çağ ve sosyal medya üzerine yapmış olduğu çalışmalarını öğrenciler ile paylaştı. Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara katılan herkese teşekkürlerini ileterek söyleşinin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

"Yeni Medya Sınırları Kaldırıyor"

Yeni medyanın ulus devletler üzerindeki sınırları kaldırıcı etkisine vurgu yapan Meriç, "yeni iletişim teknolojileriyle birlikte küreselleşen dünyada sosyo-ekonomik, siyasal, kültürel ve pazarlama alanında sosyal medya kullanım stratejileri büyük önem kazanıyor", dedi. Ayrıca, sosyal medya kullanımında hedef kitle, görsellik, interaktiflik ve kullanıcı eğilimlerinin önemi üzerinde durdu.Söyleşi katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sosyal medya stratejileri konulu atölye çalışmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.