5. Uluslararası Kariyer Haftası’nda Çiftçioğlu ve Özokutan'ı ağırlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Kariyer Haftası kapsamında DAÜ mezunu bağımsız film yapımcısı Vasvi Çiftçioğlu ile Doğuş Özokutan’ı ağırladı. Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen “Bağımsız Sinema ve Düşük Bütçeli Film Çalışmaları” konulu söyleşide Çiftçioğlu ve Özokutan, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşinin açılış konuşması gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Çiftçioğlu ve Özokutan'ın düşük bütçeli film yapımı hususundaki başarılarından söz ederek, katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti. Çiftçioğlu ve Özokutan ikilisinin kısa film gösterimiyle başlayan söyleşi, öğrencilere düşük bütçeli film yapımının incelikleri hakkında bilgi ve deneyimlerin aktarılmasıyla devam etti.

"Düşük Bütçeli Film Yapmak İçin Çok İyi Planlama Yapmak Gerekir"

Konuşmalarında öğrencilere düşük bütçe ile iyi bir film yapabilmenin yollarını anlatan Çitfçioğlu ve Özokutan, ilk adımın iyi bir senaryoya sahip olmakla başladığını söyledi. Ayrıca, iyi bir planlamanın da mutlaka gerekli olduğunu vurguladı. Kısa film alanında öğrencilere sunulan imkânlardan da bahseden Çiftçioğlu ve Özokutan, uluslararası film festivallerinde öğrencilere bir çok imkan sunulduğunu belirterek, öğrencilere fakültenin ekipman imkanlarını ve derslerde edindikleri bilgileri çok iyi kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Söyleşi katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.