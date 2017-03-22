5 üniversite, 12 takım, 48 saat programlama

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve iş ortağı ARDIC Teknoloji, dijital değişim vizyonu çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu ev sahipliğinde bir “ilk”e imza attı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü 48 saatlik bir kodlama üssüne dönüşürken, 5 üniversiteden 12 takım 48 saat boyunca programlama yaptı.

Jüri değerlendirmesi ile “akıllı kâğıt geri dönüşümü” için sistem geliştiren ODTÜ Kıbrıs’tan SWAMP takımı etkinliğin birincisi oldu.

Bilgisayar programcılarının yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde yarıştığı “Hackathon” yoğun ilgi gördü.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Dijital Değişim” vizyonu çerçevesinde, yükseköğrenim gençliğinin teknoloji üretimine aktif katılımını sağlamak için desteklediği proje önemli bir sonuç üretti.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa ODTÜ Kıbrıs’ın girişimi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda yer alan etkinlik, ARDIC Teknoloji’nin IoT Platformu IoT-Ignite ve Android Things kullanılarak gerçekleşti.

Kodlama maratonu



5 üniversiteden 12 takım 48 saat boyunca kod yazarak, geleceğin teknolojisi olarak da adlandırılan “Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT)” konseptine uygun bir ürün geliştirmeye çalıştı.

Adanın önde gelen beş üniversitesinden ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları üç günlük maratonda büyük bir heyecan yaşadı.

ARDIC Teknoloji yetkililerince verilen eğitimlerin ardından takımlar aralıksız kodlama yaptı. Tüm sosyal ihtiyaçlarını ev sahibi ODTÜ Kıbrıs ve ana sponsor Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağladığı imkanlarla gideren katılımcılar, 48 saatlik süre bitmeden ürünlerini tamamlamaya çalıştı. Yarışan 12 takımın içinden altı takım ürünü tamamladı ve sunabilecek aşamaya geldi.

Kazananlar ODTÜ Kıbrıs ve UKÜ’den

ODTÜ Kıbrıs öğretim üyeleri ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve ARDIC Teknoloji yetkililerinden oluşan karma jüri finale, kalan altı takımın sunumlarını izleyerek oylama yaptı ve kazananları açıkladı.

Jüri değerlendirmesi ile akıllı kâğıt geri dönüşümü için sistem geliştiren ODTÜ Kıbrıs’tan SWAMP takımı birinci, trafik kazalarını algılayarak otomatik yardım yönlendirmek üzere akıllı bir sistem geliştiren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden ACCI-TEL takımı ikinci oldu. Etkinliğin üçüncülük ödülünü ise “Akıllı Su Tankı Sistemleri” geliştiren ODTÜ Kıbrıs’tan Tank Manager takımı elde etti.

Birinci takıma para ödülü ve ikinci takıma Kuzey Kıbrıs Turkcell’den bir yıllık lifecell üyeliği hediye edilen etkinlikte, ilk üçe giren tüm takımlar ARDIC Teknoloji’den değişen sayılarda IoT-Ignite platform üyeliği kazandılar.