6 gram uyuşturucuya 6 ay hapis

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da Ekim 2011 tarihinde bir üniversite kampusü içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen araç kontrollerinde sanık K.P’nin aracında yapılan aramada yarım gram uyuşturucu bulunmuş ve olayın akabinde K.P’nin uyuşturucuyu satın aldığı sanık Arif Doğan’a ulaşılmış ve sanık Doğan’ında tasarrufunda 6 gram hintkeneviri ve hassas terazi bulunmuştu. Sanıkların yargılanması olayın üzerinden 6 yıl geçmesinin akabinde önceki gün dosyalanarak dün ağır ceza mahkemesinde karara bağlandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında sanıklar aleyhine heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Asafoğulları açıkladı. Yargıç Gökan Asafoğulları öncelikle sanık K.P’nin tasarrufunda bulunan miktarın denetimli serbestlik yasası kapsamında geçerli olduğu ve talep etmesi üzerine doktor kontrolünden geçirildiğini ve kabul edildiğini söyledi. Asafoğulları doktor raporunu dikkate alarak sanığın 1 yıl boyunca denetim altında kalması kararına vardıklarını açıkladı.

Yargıç Gökan Asafoğulları diğer sanık Arif Doğan’ın ise tasarrufunda bulunan maddenin miktarının denetimli serbestlik yasası kapsamında olduğunu ancak uyuşturucu madde satmak suçundan da aleyhine dava bulunduğunu göz önünde bulundurduktan sonra denetimli serbestlik yasasından yararlanamayacağını beyan etti. Yargıç Asafoğulları sanığı aleyhine getirilen uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve verme suçlarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini, işlemiş olduğu suçun ağır ve yaygın suçlardan olduğunu söyledi. Yargıç Gökan Asafoğulları bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını ve uyuşturucu ticareti yapan kişilere hapislik cezası dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini belirtti.

Yargıç Asafoğulları sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, epilepsi hastası olmasını ve işlemiş olduğu suçun 6 yıl önce meydana geldiğini belirterek davasını beklediği bu süre zarfından hiçbir suça bulaşmamasını lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini belirterek mahkûm olduğu davalardan 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.