6 gün daha tutuklu bekleyecekler

Evrim Kamalı

Girne, Esentepe ve Tatlısu’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 13 uyuşturucu hap ve 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma devam ediyor. Suçla bağlantılı tutuklu bulunan zanlılar Sercan Maypa, Alper Baran Tutucu ve Cenk Erkanat dün ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma sürüyor

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 15 Mart saat 11.50 sıralarında Cenk Erkanat’ın evine düzenlenen baskında bir adet metal öğütücü, zanlının cebinde 2 adet uyuşturucu hap ile bir gram hintkeneviri, evin avlusunda ise boyları 15 ile 18 santim arasında ekili hintkeneviri bitkisi bulunduğunu söyledi.

İtiraf ettiler

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı Sercan Maypa’dan aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı Maypa’nın da aynı gün Esentepe’de tespit edildiğini, aracında yapılan aramada 35 gram hintkeneviri, 11 adet uyuşturucu hap ve bir adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Polis, Mapya’nın gözaltına alındığını, yapılan soruşturma sonucu Alper Baran Tutucu’nun da suçla bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini ve Tutucu’nun da Tatlısu bölgesinde tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Tutucu’nun üzerinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu hap bulunduğunu kaydetti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, tutukluluk sürelerinin 6 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.