6 ton porno dergisinin altında kalarak can verdi!
Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği tonlarca porno derginin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği 6 ton porno derginin altında kalarak can verdi.
ÖLÜMÜNDEN 1 AY SONRA BULUNDU
Daha önce otomobil üretimi alanında çalışan Joji'nin cansız bedeni ölümünden bir ay sonra bulunabildi. Kötü koku üzerine eve giren polisler, dergilerin altında Joji'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
6 TON DERGİ ÇIKARILDI
Evi temizlemek için tutulan temizlik şirketinin çalışanları evden 6 ton porno dergi çıkarıldığını belirtti. Joji'nin daha önce çalıştığı otomobil şirketinin sahibi, Joji'nin yalnız bir adam olduğunu söyledi.
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