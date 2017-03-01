6 yıl hapis yatacak

Nadire Bahadi

Girne’de 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde Senak Gold Diamond Ltd. üzerinden 33 adet çalıntı ve kayıp kredi kartlarından mail-order sistemi ile pos cihazından 88 bin 550 TL çekiliş yapan Hakan Görer dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”, “Sahtekârlıkla mal temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” gibi toplam 31 davadan yargılanarak suçlu bulunan Görer 6 yıl hapse mahkum edildi.

Aksay suçunu kabul etmedi, Görer mahkum oldu

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Girne’de Senak Gold Diamond Ltd. isimli iş yerinde çalıntı ve kayıp kredi kartlarıyla işlem yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde Hakan Görer ile birlikte söz konusu dolandırıcılığı organize olarak yaptıkları iddia edilen kuyumcu dükkanı sahibi Hüseyin Aksay’da tutuklanmıştı. Sanık Hakan Görer ilk andan itibaren suçu itiraf edip olayı tüm detayları ile polise anlatıp suçun açığa çıkmasında yardımcı olurken, Aksay aleyhindeki davaları kabul etmedi. İddia Makamı Aksay aleyhindeki davaları geri çekip, duruşma yapılmak üzere Aksay’a aleyhinde yeniden dava dosyaladı. Mahkeme Aksay aleyhindeki davalar için duruşma yapılmasına olanak sağlarken, davalarını kabul eden sanık Hakan Görer 31 davadan itham edilip kendi kabul beyanı ve mahkemeye sunulan kanıtlar ışığında suçlu bulundu.