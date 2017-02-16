64 yaşında ikiz bebek doğurdu!

İspanya'da 64 yaşındaki bir kadın, sağlıklı ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğum, ülkenin kuzeyinde yer alan Burgos'taki The Recoletas Hospital'de sezaryenle gerçekleşti.

Yerel medya, ismi açıklanmayan annenin ABD'de doğurganlık tedavisi gördüğünü ve peşinden hamile kaldığını bildiriyor.

Bebek ve annenin sağlık durumları iyi. İkizlerden erkek olanı 2.4, kız ise 2.2 kilo ağırlıkta doğdu.

Hastane, sezaryenden sonra çekilen bir video görüntüsünü paylaştı.

Ülkenin en ünlü gazetesi El Pais, aynı kadının 2012 yılında da bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle bebeğin yaşamadığını aktardı.

El Pais ayrıca, son yıllarda 60 yaşın üstündeki iki İspanyol kadının doğurduğu sağlıklı bebeklere haberinde yer verdi.

Hindistan'da yaşayan 70'lerindeki Daljinder Kaur, geçen yıl Nisan ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.