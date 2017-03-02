65 başvurudan 29'u kabul gördü

Raif Uzkan

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “2016 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazanan 29 başvuru sahibine sözleşmeleri verildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finans ettiği, TC Çukurova Kalkınma Ajansı’nın da teknik destek verdiği programı çerçevesinde hak kazanan üreticilere toplam 3.5 milyon TL’lik hibe sağlanacak.

Tarım Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşma yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha sağlıklı ve verimli, aynı zamanda hijyen üretimin önemine işaret etti.

63 başvuru sahibinden 29’unun uygun bulunduğunu ve toplam 3.5 milyon TL hibe sağlanacağının altını çizen Çavuşoğlu, geriye kalan kısmın üreticiler tarafından sağlanacağını anlattı.

“Dünyada hak ettiğimiz yeri alabilmek için ülkemizde her şeyin en iyisini yaratmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, küçükbaşta hijyen ve soğutucu sistemler, büyükbaşta da gelişim ve verimliliğin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Sözleşmelerin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Çavuşoğlu, önümüzdeki aylarda projelerin devam edeceğini, daha büyük meblağlarla daha fazla projeyle Avrupai standartlara ulaşmak için Tarım Bakanlığı adına üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.