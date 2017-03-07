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67 yaşındaki adam, Pokemon Go oynarken öldü

67 yaşındaki adam, Pokemon Go oynarken öldü

67 yaşındaki adam, Pokemon Go oyunu oynarken heyecanlanarak kalp krizi geçirdi ve öldü.

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Pokemon GO'nun heyecan verici bir oyun olduğu bir gerçek ancak, kalp krizine neden olacak kadar heyecanlı değil. Ancak maalesef, 67 yaşındaki Liang Weiming'e tam olarak bu oldu.

28. seviyede olan ve 200 Pokemon içeren bir Pokedex ile Weiming, gerçek bir Pokemon GO oyuncusuydu. Ama gördüğünüz gibi, oyun onu gerginleştirdi ve iyi gelmedi. Pokemon listesindeki Lapras'ı Singapur'da bulmakta zorlanan Bay Liang, birkaç dakika sonra ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Muhtemelen nadir bulunan bu Pokemonun pençesine kapılma heyecanı yaşadı.

Pokemon GO, ilk çıktığında birçok oyuncunun evden çıkarak biraz egzersiz yapmasına neden olacağı düşünülüyordu. Ancak oyun oynarken çok heyecanlanan kişilerin bir kardiyoloji doktoruna görünmesi gerektiği belirtiliyor.

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