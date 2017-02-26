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69 yaşında hayatını kaybetti

69 yaşında hayatını kaybetti

Dün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da misafir olduğu bir evde aniden rahatsızlanan Nükhet Yavuz isimli 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Dün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da misafir olduğu bir evde aniden rahatsızlanan Nükhet Yavuz isimli 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis ölüm nedeni henüz açıklamazken soruşturmanın sürdüğünü belirtti

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