69 yaşında hayatını kaybetti
Dün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da misafir olduğu bir evde aniden rahatsızlanan Nükhet Yavuz isimli 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
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Dün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da misafir olduğu bir evde aniden rahatsızlanan Nükhet Yavuz isimli 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis ölüm nedeni henüz açıklamazken soruşturmanın sürdüğünü belirtti
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