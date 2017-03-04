7 aylık bebeğin ağlatan dramı
Charlie isimli bebek ender bir genetik hastalıkla dünyaya geldi. Doktorlar yaşam destek ünitesine bağlı olan bebeğin fişinin çekilmesini öneriyor. Aile ise tedavi için bağış toplamaya çalışıyor.
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İngiltere'de 7 aylık bebek son derece nadir görülen “mitokondrial tükenme” hastalığından mustarip. Bu genetik hastalık öyle seyrek ki, dünyada sadece 16 kişide teşhis edilmiş. Bebeğin anne ve babası, Charlie’nin başından ayrılmazken, doktorlar bilinen bir tedavi olmadığı gerekçesiyle bebeğin yaşamına son verilmesini öneriyor. Anne Connie Yates (31) ve baba Chris Gard (32) ise başlattıkları kampanya ile 1 milyon sterlin (4.5 milyon TL) toplayıp oğullarının ABD’de tedavi ettirilmesi için mücadele ediyor.
KASLAR ZAYIFLIYOR
Mitokondrial tükenme hastalığı vücudun hücrelerini etkiliyor. Kalp, karaciğer, böbrek, solunum, görme ve işitmede sorunlara yol açıyor. Kaslar da giderek zayıflıyor.
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