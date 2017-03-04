7 aylık bebeğin ağlatan dramı

İngiltere'de 7 aylık bebek son derece nadir görülen “mitokondrial tükenme” hastalığından mustarip. Bu genetik hastalık öyle seyrek ki, dünyada sadece 16 kişide teşhis edilmiş. Bebeğin anne ve babası, Charlie’nin başından ayrılmazken, doktorlar bilinen bir tedavi olmadığı gerekçesiyle bebeğin yaşamına son verilmesini öneriyor. Anne Connie Yates (31) ve baba Chris Gard (32) ise başlattıkları kampanya ile 1 milyon sterlin (4.5 milyon TL) toplayıp oğullarının ABD’de tedavi ettirilmesi için mücadele ediyor.

KASLAR ZAYIFLIYOR

Mitokondrial tükenme hastalığı vücudun hücrelerini etkiliyor. Kalp, karaciğer, böbrek, solunum, görme ve işitmede sorunlara yol açıyor. Kaslar da giderek zayıflıyor.