7 kilo portakala, 1 fincan kahve

Haluk Doğandor

Narenciye üreticisi emek verip ürettiği ürünün karşılığını alamamaktan şikayetçi. Bahçesi için yaptığı harcamalara karşılık yetiştirdiği ürünü yok pahasına satmak zorunda kalan üreteci, 7 kilo portakala karşılık ancak bir fincan kahve içebiliyor

Kuzey Kıbrıs’ın bir numaralı ihraç ürünü narenciye kan kaybetmeye devam diyor. Narenciyede üreten değil, üreticiden yok pahasına alıp satan aracı kazanıyor. Bu sebepten de her yıl rekolte biraz daha aşağıya düşüyor. Narenciye ihracat şampiyonu olmasına ve rekoltesi130 bin tonlara kadar çıkan bir ürün olmasına rağmen son yıllarda 80 bin ton dolaylarında seyrediyor. Üretici, sulaması, gübresi, ağaç altı temizliği, ilaçlaması derken ürettiği narenciyeyi kuruşlara satarken, aynı ürün market manavlarında liralara alıcı buluyor. Narenciyeyi üreten emekçi, ürettiği 7 kilo narenciyeye karşılık ancak 2 liraya bir fincan kahve içebilir hale geldi. Buda narenciye üreticisini olumsuz etkilerken, her yıl binlerce narenciye ağacı şöminelere odun olarak gidiyor.

MÜDÜROĞLU: “YETİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜN PARA ETMİYOR”

Lefke narenciye üreticilerinden Rıfat Müdüroğlu’nun narenciye bahçesine giden Star Kıbrıs ekibi, narenciye üretiminde yaşanan sıkıntıları üreticinin bire bir ağzından dinledi. Rıfat Müdüroğlu, bahçe düzenlemelerinin hatta bazı ağaçların dahi eski dönemden kaldığını söyledi ve şöyle devam etti; Lefke eski bir Osmanlı Türk kasabası bizim bahçelerimiz de o dönemden kalma. Hal böyle olunca masraflar da böyle katlanarak gidiyor. Biz hala bahçe sulamada vahşi sulamayı devam ettiriyoruz. Bahçeleri bentlerle suluyoruz. Gübreleme işini de damla-sulama değil, sırtımızda taşıdığımız gübreyi serperek gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bahçe temizleme işini küçük araçlarla yaptığımızdan maliyeti artırıyor. Müdüroğlu bahçelerinde yetişen ürünün kilosunun kuruşlara, yaklaşık 25-30-35 kuruşlara satıldığından dert yanarak, bir kahve içmek için yaklaşık 7 kilo portakal satmak zorunda olduklarını ifade etti. Oysa market ve manavlarda aynı portakalın 2 TL ile 2,75 TL’ye satıldığını, esas kaymağın aracıların yediğini söyledi.

DAYIOĞLU: “HAL YASASI ÇIKMALI”

Güzelyurt-Lefke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu, üreticinin kuruşlara sattığı ürünün, marketlerde liralara satıldığını görmekten üzüntü duyduklarını, üreticinin emeklerinin karşılığını alamadığı bunun karşısında bu işin aracılığını yapanların kar ettiğini ifade etti ve şöyle söyledi; Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tüketiciye daha ucuz ürün yedirebilmek için kesinlikle “Hal Yasası’nın “ çıkması gerekir. Biz hep bunu konuşuyoruz ama bir türlü “Hal Yasası” meclisten çıkıp yürürlüğe giremiyor. Eğer Hal Yasası yürürlüğe girse, üretici ürettiği ürünün kaç liradan alıcı bulduğunu ve piyasasının ne olduğunu bilir. Üreticinin ürettiği ürünün değerine satılmamasından dolayı, moralinin bozulduğunu ve bahçesine de gereken önemi göstermediğine değinen Dayıoğlu, önlem alınmadığı takdirde, rekoltenin çok daha aşağılara düşeceğini ifade etti. Dayıoğlu ısrarla “Hal Yasası”nın” bir an önce meclis gündeminde yerini alması gerektiğine işaret etti.

