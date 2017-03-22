72 milyon TL'nin büyük bir kısmı ödeniyor

Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC hükümeti arasında gerçekleştirilen anlaşmalar ışığında, devlette bulunmayan tedavi şekilleri için kurul kararı ile Yakın Doğu Hastanesi’ne gönderilen vatandaşların tedavi masrafları ödeniyor.

Yaklaşık 72 milyon TL olan sağlık masrafları için ilk etapta 50 milyon TL tutarında ödeme, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılıyor.

50 milyon TL’nin Yakın Doğu Hastanesi’ne ödenmesi için Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcığı altında bulunan Cari Transfer, Giderlerini Karşılama Ödeneği kaleminden yapılacak.

14 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu kararı aynen şöyle:

“Bakanlar Kurulu önergeye ekli sunulan, Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında akdedilen 11.8.2010 ve 3.9.2012 tarihli protokoller, ayrıca yine Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi temsilcileri arasında konu protokollere atıfta bulunarak 6.5.2015 tarihli ve 1.12.2015 tarihli mutabakat metinleri uyarınca, denetlenen faturalar toplamı 49,717,201.16 TL’nin Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi altında bulunan “Cari Transfer, Giderlerini Karşılama Ödeneği” 04-02-01-1-2- 1-09-2-2-01 kaleminden Yakın Doğu Üniversitesi’ne ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.”

Muhalefet temkinli

Maliye eski Bakanı, CTP Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, YDÜ’ye ödeme yapılması için faturaların hassasiyetle incelenmesi ve denetim raporunun kamuoyunun paylaşılmasını istemişti.

Konuyla ilgili Özgür, şu açıklamayı yapmıştı:

“YDÜ Hastanesi’ne sağlık bakanlığının borcu var. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Ancak Sayıştay bize “faturaları denetlemeden olmaz” diyordu. “Hapse girersiniz” deniliyordu. Faturaların denetlenmediğini, buna rağmen Faiz bey ve ekibinin denetlendiğine dair belge imzaladığını, bakanlar kurulu kararı çıkarıldığını duymayan kalmadı. Sayıştay denetimi ile büyük rezaletler yaşanabilir. Meblağ 72 milyon TL. Devletin kepenk indirmesi için bu ödeme bire bir! Zarar ziyan büyük olacak ama altında kalacak olan sadece kendisi değil toplum da olacak aynı zamanda. En acısı da bu…”

Sucuoğlu reddetti

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, Özgür’ün bu yöndeki açıklamalarını her fırsatta reddetti. Bakan Sucuoğlu, denetimlerin tamam olduğunu, ödemelerin de bu çerçevede yapıldığını söyledi.