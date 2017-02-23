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8 bin lira ödedi

8 bin lira ödedi

28 gram uyuşturucu ile yakalanan Jihad Halawani, tutuksuz yargılanacak

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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Jihad Halawani hakkındaki soruşturma tamamlandı.

18 Şubat tarihinden beridir poliste tutuklu bulunan zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, üniversite öğrencisi zanlıyı teminat altında serbest bıraktı. Zanlı, haftada 2 gün polis karakoluna gidip imza atması, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışı çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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