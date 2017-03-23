8 konsoloslukta KKTC kimliği ilgisi

Özge Kizir

KKTC İçişleri Bakanlığı dünya geneli toplam 10 temsilcilikte E-Kimlik Kartı müracaatlarının alınması ile ilgili sürdürmüş olduğu projelerinin İstanbul ve Ankara bacağını tamamladığını açıkladı.

Konuyla ilgili Haberal Kıbrıslı gazetesine açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Hayriye Hançerli, başvuruların alındığını kaydetti.

“Kimliklerin hazırlanması ise Lefkoşa’da yapılıyor”

Ankara Büyükelçili ve İstanbul Başkonsolosluğunda da başvuruların alındığını kaydeden Hançerli, “Ankara Büyükelçili ve İstanbul Başkonsolosluğunda da başvurular alınıyor kimliklerin hazırlanması ise Lefkoşa’da yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Başlayalı 1 hafta oldu”

Taleplerin yaşandığını ve bilgi almak için arayanların olduğunu ifade eden Hançerli, “Talepler var bununla beraber arayıp bilgi alan baya bir vatandaşımız var. Şimdilik çok bir talep yok zaten başlayalı 1 hafta oldu” ifadesini kullandı.

“Daha önceden talep edenler de oluyordu”

Projeden öncede taleplerin olduğunu kaydeden Hançerli, “Daha önceden talep edenler de oluyordu. Çok ihtiyaç vardı” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde de alabilecekler

İçişleri Bakanlığı’nın yeni projesi ile İstanbul ve Ankara’dan sonra dünyanın dört bir yanındaki 8 merkezde KKTC e-kimlik başvuruları alınabiliyor.

Yürürlüğe giren projeye göre Londra, Abu Dabi, Brüksel, Berlin, Bakü, Roma, Mersin ve İzmir’den de artık e-kimlik başvuruları yapılabilecek.

Parmak izi gibi kişisel bilgilerin alındığı özel cihazların oluşturduğu sistemlerin bu merkezlerde kurulabilmesi için gerekli 1 milyon TL’nin ayrıldığı ve 4’ü Türkiye’de olmak üzere Lefkoşa dışındaki toplam 10 merkezde yeni kimlik kartları için başvuru alınabileceği kaydedildi.