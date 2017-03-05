8. Kültür ve Sanat Günleri başladı

4-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 8. Kültür&Sanat günleri dün (4 Mart) başladı. Kokteyl ile başlayan Kültür&Sanat Günlerinin açılışında yapılması planlanan İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibi ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin gösterileri ise, İskele’nin sevilen isimlerinden Ayşe Hocaoğlu’nun vefatından ötürü iptal edildi.

Misafirlerin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Ayşe Sadıkoğlu tarafından karşılandığı açılışa, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve belde muhtarları, siyasi parti temsilcileri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu AKM'deki törende İstiklal Marşı da okundu. Ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikti Ataoğlu birer konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: “DAHA İYİSİNİ VE KALİTELİSİNİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da açılış gecesinde bir konuşma yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden hareketle İskele Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal anlamda kendi markasını yarattığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, hep daha iyisini, daha güzelini ve daha kalitelisini halka sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

8. Kültür ve Sanat Günlerini farklı yaş grupları ve beklentileri dikkate alarak hazırladıklarını da söyleyen Sadıkoğlu, Mart ayı boyunca özelde İskele’nin genelde ise KKTC’nin şiir, söyleşi, konser, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan tiyatro gösterileriyle renkleneceğini belirtti.

ATAOĞLU: “BU TÜR ETKİNLİKLER SAYESİNDE KÜLTÜRÜMÜZ YAŞATILIYOR”

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından ise Konuşmasını yapmak üzere sahneye Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu çıktı. Söz konusu etkinlikler sayesinde kültürlerin yaşatıldığını sanattın ve sanatçıların halkla buluştuğunu söyleyen Ataoğlu, uluslararası etkinlikler sayesinde de kültürümüzün tanıtıldığını dile getirdi. Bu yıl 8’incisini düzenleyen Kültür Sanat günlerinin gerçekleşmesine emek verenleri de ayrıca kutlayan Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile İskele belediyesi işbirliğinde bölgeye kazandırılacak olan müzenin çalışmalarının hızla devam ettiğini ve bir ilk teşkil edecek olan müzenin en yakın zamanda açılacağının müjdesini verdi.

AÇILIŞ ETKİNLİĞİ YAZAR KAHRAMAN TAZEOĞLU’NDAN

Konuşmaların ardından ise sahne Türkiye’nin önemli yazarlarından Kahraman Tazeoğlu’na emanet edildi. İskele Atatürk Kültür Merkezi’ndeki şiirlerle harmanlanan söyleşiye halk büyük ilgi gösterdi. Gecenin sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Yazar Kahraman Tazeoğlu’na teşekkür plaketi taktim ederken, Tazeoğlu ise Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra hayranlarının kitabını imzaladı.

7 MART SALI GÜNKÜ ETKİNLİK ÇOCUKLAR İÇİN

8. Kültür&Sanat Günleri 7 Mart Salı Günü, İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuklar için sahneye koyacağı Karagöz ve Hacivat ile Pandomim Gösterisi ile devam edecek.