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8 Şubat çekilişi gerçekleşti

8 Şubat çekilişi gerçekleşti

Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti.

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Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiye olan 200 bin TL “43244” numaralı bilete isabet etti.

Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.

08.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

43244  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19675  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24574  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07834  60345  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14240  17871  65313  72401  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01004  14948  16145  29775  30292  58371  66027  68064  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12264  17254  26951  33964  53148  57009  71435  71658  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04301  06098  12861  19013  33429  46806  46900  47206  48034  50596  56556  68604  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06050  06872  10953  11548  19044  21244  21437  22180  22990  23250  24219  27782  31330  36994  39272  48577  48722  55284  57974  73705  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

82 83

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3 5

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