8 Şubat çekilişi gerçekleşti

Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiye olan 200 bin TL “43244” numaralı bilete isabet etti.

Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.

08.02.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

43244

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

19675

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

24574

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07834 60345

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14240 17871 65313 72401

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01004 14948 16145 29775 30292 58371 66027 68064

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12264 17254 26951 33964 53148 57009 71435 71658

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04301 06098 12861 19013 33429 46806 46900 47206 48034 50596 56556 68604

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06050 06872 10953 11548 19044 21244 21437 22180 22990 23250 24219 27782 31330 36994 39272 48577 48722 55284 57974 73705

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

82 83

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3 5