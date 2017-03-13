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  3. 8 yıllık uğraşın sonucu: Emoji desenli yılan

8 yıllık uğraşın sonucu: Emoji desenli yılan

ABD'li yılan yetiştirici Justin Kobylka, derisinde sarı 'gülen emoji' bulunan beyaz yılanı üretmek için tam 8 yılını harcadı.

Business Insider’in haberine göre, yılanın derisindeki emojili desene, doğal olarak gerçekleşen ama vahşi doğada pek mümkün görünmeyen resesif mutasyonlar neden oldu.

Justin, bu sıra dışı yılanın değerinin en az 4 bin 500 olduğunu ama satmaya niyetinin olmadığını söyledi. 

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