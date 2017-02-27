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833 sürücüye ceza

833 sürücüye ceza

KKTC genelinde trafik ekiplerinin 20-26 Şubat tarihleri arasında toplam 8 bin 19 araç sürücünü kontrol etti.

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KKTC genelinde trafik ekiplerinin 20-26 Şubat tarihleri arasında toplam 8 bin 19 araç sürücünü kontrol etti.

Yapılan denetimlerde 833 araç sürücü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem başlatılan araç sürücüsünün 212’si süratli araç kullanma, 3’ü tehlikeli sürüş, 15’i dikkatsiz sürüş, 105’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 28’i alkollü araç kullanma, 69’u seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 1’i emniyet kemersiz araç kullanma, 65’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 2’si trafik ışıklarına uymama, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 18’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ve geriye kalanlar da diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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