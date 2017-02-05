8’inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü gerçekleştirildi

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği’nin düzenlediği Büyükkonuk Belediyesinin de destek verdiği 8’inci Eşek ve Çiftlik Hayvanları Günü Büyükkonuk’ta gerçekleştirildi.

Etkinlik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başladı. Büyükkonuk Eko Turizm Derneği başkanı Kıymet Alibey etkinlik hakkında BRT’ye bilgi verdi.

Alibey, Eşek günü etkinliğinin sekiz yıl önce doğa ve hayvanlarla bir bütünlük sağlamak amacıyla başlattıkları bir proje olduğunu söyledi.

Alibey, Şubat ayının ilk Pazar günü yapılan etkinliği bu yıl Belediyeye kazandırılan ThePineView tesislerinde yapıldığını dile getirdi.

Alibey, etkinlikte ayrıca Elle tutulmayan mirasın korunması projesi kapsamında hayata geçirilen el işlerinin de sergilendiğini sözlerine ekledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ise, etkinliğin amacına hizmet edeceği görüşündeydi.

Sennaroğlu bu gibi etkinliklerle bölgede eko gün konseptini yaşattıklarını söyledi.

Gün boyu köy aktivitelerinin yer aldığı etkinlikte tiyatro gösterimi, müzik dinletisinin yanı sıra el sanatları tanıtıldı.

Etkinlikte en çok eğlenen şüphesiz yine çocuklar oldu. Çocuklar eşek ve çiftlik hayvanlarını tanıyarak güzel bir gün geçirirken vatandaşlar da kurulan stantlarda alış-veriş yapma imkânı buldu.

Etkinlik için bölgeye giden vatandaşlar BRT mikrofonuna konuştu.