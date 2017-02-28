9 ay hapis yatacak

Nadire Bahadi

Dörtyol Mehmet Gök’e ait inşaat şirketinde çalışan işçilere vermesi için kendisine emanet edilen 800 Euro ile 100 TL parayı işçilere vermeyerek çalan ve 1 Ocak 2017 tarihinde yurtdışına kaçıyorken uçakta tespit edilerek tutuklanan Müslüm Türkmen dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Emanetçi tarafından sirkat” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Türkmen 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Soytaç: Güveni suiistimal etti

Sank Müslüm Türkmen aleyhindeki kararı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç okudu. Sanık Müslüm Türkmen’i kendi itiraf beyanı ve mahkemeye sunulan emareler ışında aleyhine getirilen davadan suçlu bulunduğunu açıklayan Soytaç, sanığın mahkum olduğu “Emanetçi tarafından sirkat” suçunun iş dünyasında test edilmesi gereken, güven ilişkisini zedeleyen ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, bunların yaygınlaşmasının önüne geçmek sağlıklı bir çalışma yaşamının test edilebilmesi için zorunlu olduğunu ifade etti. Kendilerine güvenilerek para emanet edilen kişilerin bu güveni suistimal etmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Soytaç, sanığa verilecek en uygun ve adil cezasının hürriyeti bağlayıcı ceza olduğunu dile getirerek Türkmen’in 9 ay hapis cezasına edildiğini açıkladı.

Kaçıyorken yakalandı

Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, 30 Ocak 2017 tarihinde Mehmet Gök işletmesinde çalışan iki kişiye maaş olarak verilmek üzere içerisinde Müslüm Türkmen’e içerisinde 800 Euro ile 100 TL nakit para bulunan 2 zarfı teslim edilmiş, zarfları teslim alan sanık Türkmen ise zarfları işçilere vermeyerek 800 Euro ile 100 TL parayı çalmıştı. 1 Ocak 2017 tarihinde alkolünde etkisi ile taksi tutarak önce Girne Limanı’na giden Türkmen, Türkiye’ye giden gemi seferi bulamadığı için ayni taksi ile Ercan Havalimanı’na gitmiş, Türkiye’ye gitmek için uçağa bindiği sırada alınan tutukluluk emri ile sanık uçaktayken tutuklanmıştı.