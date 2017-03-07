9 Mart Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler törenle anılacak

Baf direnişi ve direnişte şehit düşenler, Perşembe günü törenle anılacak.

Baf direnişi ve şehitlerini anma için yapılacak tören, saat 10.00’da Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılaması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Konuşmaları Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen ile Güzelyurt Kaymakamlığı adına Barış İlkokulu Öğretmeni Övsün Akkur yapacak.

Direnişte şehit düşenler için öğle namazından önce Baf Türk Birliği yönetim kurulu tarafından Fatih Camii’nde mevlit okutulacak.

ŞEHİT AİLELERİ’NDEN MESAJ

Öte yandan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan, 9 Mart Baf direnişi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersan mesajında, “9 Mart 1964 günü, Ateşkes Antlaşması’ndan yararlanarak, gün doğarken taarruza geçen 2000 kadar Rum kuvveti karşısında, Gazi Baf’ı 120 kahraman Mücahit savunuyordu. Özgürlük mücadelesi veren çelik yürekli halkımız, mücahitleri ile el ele tam bir birlik ve dayanışma içinde savaştılar. Bu direniş, Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının canla ve kanla bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Ersan, şehit düşen 13 kişiyi rahmet ve saygıyla andı.