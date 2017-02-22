9 Mart’ta karar açıklanacak

Suna Erden

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan, “Yasa dışı kürtaj” davası dün davanın savcısı Erdinç Akyener’in son sözleriyle noktalandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Fatma Şenol’un başkanlığında görüşülen dava 6 ay sürdü. Bu süre içerisinde iddia makamı 44, savunma makamı ise 10 tanık dinletti.

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in hitabını bitirmesinin ardından mahkeme dava için karar günü belirledi. Kadın Doğum Uzmanı Fahri Karagözlü, Ebe Ayşegül İşbilir, emekli hemşire Taner Okburan ve Anestezi Uzmanı Rasıha Serdaroğlu’nun “adam öldürme”, Dr. Verda Tunçbilek ile Dr. Mehmet Ali Tunçbilek’in ise suç ortaklığı suçundan yargılandığı davada karar 9 Mart tarihinde açıklanacak.

DENETLEMEDİLER, KONTROL ETMEDİLER, SORUMLULAR

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in hitabını tamamladığı dünkü duruşmada bazı detaylar öne çıktı. Akyener, dört sanık aleyhine adam öldürme davası getirildiğini, sanıklar Dr. Verda Tunçbilek ile Dr. Mehmet Ali Tunçbilek’in ameliyatlara katılmaması nedeni ile aleyhlerine adam öldürme davası getirilmediğini ifade ederek, yine de takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Akyener, sanıklar Fahri Karagözlü, Ayşegül İşbilir, Taner Okburan ve Rasıha Serdaroğlu’nun sonlandırma operasyonlarını bir ekip olarak yaptıklarını ifade ederek, “Biz ameliyathaneyi kullanmaları için bir ücret karşılığında Fahri Karagözlü’ye veriyorduk” şeklinde savunma yapan Dr. Verda Tunçbilek ile Dr. Mehmet Ali Tunçbilek’in ise sorumlu olduğunu söyledi. Akyener, Dr. Verda Tunçbilek ile Dr. Mehmet Ali Tunçbilek nasıl ameliyatlar yapıldığını kontrol etmeyerek, denetlemeyerek suçun işlenmesine ön ayak olduklarını dile getirdi. Akyener, suç öncesi dört sanığa imkân sağlayan, denetlemeyen Tunçbilekler’in suçun işlenmesinden sonra ise, “Burada olan burada kalır ”şeklinde çalışanları uyarması ile suça katıldıklarını söyledi.

34 HAFTALIK BEBEĞİN ANNESİ KİM?

Akyener, davada savunmanın ortaya attığı bazı iddialara da değindi. Akyener, 34 haftalık bebeği anne karnında ölü olduğuna dair ortaya atılan iddianın savunma tarafından ispatlanamadığını ifade ederek, “34 haftalık bebeğin anne karnında ölü olduğuna dair tek bir kanıt dahi sunulamadı. Çünkü hastanede ne annenin kim olduğu, ne bebeğin kaydı, ne hasta olduğu ne de ölü olduğuna dair kayıt tutulmadı. Savunma bu konuda mahkemeye herhangi bir delil sunamadı” şeklinde konuştu.

KARAR 9 MARTTA

Akyener’in hitabını tamamlamasının ardından avukat Emre Kadri, sanıkların tutukluluk hallerini belirleyen Fasıl 155 madde 157 tahtında müvekkilleri Taner Okburan ile Ayşegül İşbilir’in karar gününe kadar teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Yargıç Fatma Şenol, talebi değerlendirdiklerini sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdiklerini açıkladı. Yargıç, davayı karar için 9 Mart saat 14.00 tarihine erteledi.