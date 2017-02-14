9 milyon TL’yi KIB-TEK’e kim ödeyecek?

Cratos hotel sahipleri Murat ve Kemal Bozoğlu’nun Türkiye’de yargılandıkları davadan mahkûmiyet kararı çıkması bir kez daha KIB-TEK’in Cratos Hotel’den alacağı 9 Milyon TL’yi gündeme getirdi. Cratos Otel sahipleri ve Boz Grubun sahipleri Murat ve Kemal Bozoğlu, Türkiye’de yargılandıkları Vakıfbank davasında sahtecilik suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ve 62 Milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme iki kardeşin Vakıfbank’tan aldıkları 29 Milyon 888 bin 600 TL krediyle ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik yapmakla suçladı.

Cratos’un KIB-TEK’e olan borçları ne olacak?

Bozoğlu kardeşlerin Türkiye’de yargılanıp hapse mahkum olması bir kez daha Cratos Hotel’in KIB-TEK’e olan 9 Milyon TL borcunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren güvenilir bir kaynak, Cratos Otel’in KIB-TEK’e borcunun kamuoyuna yansıyan 9 Milyon TL’nin yanında daha önceden 2-3 Milyon bir borcun da silindiğine dikkat çekti. Söz konusu kaynak 2-3 Milyon TL civarındaki borcun bilgisayar ortamında KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’ın talimatıyla bir personel tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Tamamen müdürün inisiyatifi ve direktifiyle gerçekleşen silme işleminin araştırılması halinde kayıtlarda çıkabileceği üzerinde durdu.

9 MilyonTL’lik borç

Söz konusu kaynak KIB-TEK’in Cratos Otel’den son alacağı 9 Milyon TL’yle ilgili de dudak uçuklatan iddiaları ortaya attı. Aynı kaynak, KIB-TEK’in kamuoyuna yansıyan 9 Milyon rakamın aslında 12-13 Milyona kadar dayanabileceği üzerinde durarak, sürecin mahkemede karara bağlanmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. KIB-TEK yasası Fasıl 171’in 3. Maddesine göre kurumla ilgili herhangi bir olayın yargıda uzlaşı noktasında Yönetim Kurulu kararı gerekmesine karşın, Cratos olayının Yönetim Kurulu’nun bilgisine gelmeden Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve KIB-TEK müdürü Gürcan Erdoğan’ın kararıyla bir personel tarafından mahkemede ispatı vücut yapılmak kaydıyla karara bağlandığını ileri sürdü.

Diğer üyeler isyan etti

Sözkonusu kaynak, olayın mahkemede bağlanması üzerine KIB-TEK’in diğer yönetim kurulu üyelerinin Erçen ve Erdoğan’a büyük tepkide bulunduklarını belirtti.

YDÜ de talep etti

Bu arada, mahkeme kararının turistik yatırımlar konusunda emsal teşkil etmesi nedeniyle YDÜ’nün de Turizm fonu kapsamında düşük fiyattan elektrik alımı yönünde KIB-TEK’e girişim yaptığını anlatan kaynak, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen’in aynı prosodürü YDÜ’ye uygulama niyeti karşısında ise, KIB-TEK’in DP’li üyelerinin toplantıya katılmadığını ve bu kararın da üretilemediğini kaydetti. Kaynak, yasa gereği devletin turizm yatırımlarına elektriği 10 kuruştan sağladığını ve bu işlemin gerçekleşebilmesi için Turizm Bakanlığı’nın onayının ardından Maliye Bakanlığının da buna onay vermesi gerektiğini kaydetti. Bu uygulamanın gerçekleşmesi durumunda ise yatırımın kullandığı elektrikteki farkı devletin karşıladığını vurguladı.