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  3. 9 yaşındaki kızı taciz eden çift tutuklandı
9 yaşındaki kızı taciz eden çift tutuklandı

9 yaşındaki kızı taciz eden çift tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 32 yaşındaki kadın ve 34 yaşındaki sevgilisi, 9 yaşındaki kızı taciz etmekle suçlanıyor.

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Sosyal yardım görevlisi tarafından yazılan raporda, anne çocuğuna eski sevgilisi ve şimdiki sevgilisi taciz ederken bunları görmezden geliyordu. Tacizler 2012 yılında, çocuk 5 yaşındayken başladığı belirtildi

9 yaşındaki kız bir devlet patoloğu tarafından muayene edilecek. 32 yaşındaki kadın ve 34 yaşındaki sevgilisi salı günü mahkemeye çıkarılacak.

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